مشاهدة الحلقة 11من برنامج ذا فويس 2019 الموسم الخامس

تباينت تعليقات متابعي الحلقة11 الحادية عشر من برنامج ذا فويس 2019،واعتبر البعض إن الأصوات هذا الموسم قوية، حيث يترقب ملايين المتابعين ومحبي العرب في شتى أنحاء العالم لمشاهدة البرنامج.

وقالت مصادر فنية أن الجمع بين راغب وأحلام في البرنامج كان الهدف منه واضحاً، استعادة أجواء ال حماس والإثارة في "أراب أيدول"، كما هو الحال في المواسم السابقة من برنامج اراب ايدول.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية العروض مباشرة ونهائية ينتظرها مسرح The Voice الموسم الخامس الليلة في تمام الساعة الـ 9:30م بتوقيت السعودية، والساعة الـ 8:30 بتوقيت المحلي لمصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا .

أولى حلقات برنامج The Voice الوسم الخامس بثت يوم 21 سبتمبر 2019، وفيما يلي نتعرف على موعد عرض برنامج ذا فويس أحلى صوت 2019 على شاشة قنوات إم بي سي ومواعيد الإعادة .

يعرض برنامج ذا فويز The Voice 2019 2019 يوم السبت في تمام الساعة 08:30 مساءًا بتوقيت مصر، الساعة 09:30 بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا .

وقالت أحلام في مقطع فيديو أجرته مع Mbc على هامش تصويرها حلقات برنامج The Voice، إنها كانت تحكم في هذا القرار بقلبها، مشيرة إلى أنها في حياتها الخاصة يكون لقلبها مكانة مهمة في التعامل وبالأخص مع زوجها وأولادها.

Advertisements

وأوضحت الفنانة الإماراتية أن إدارة MBC رفضت طلبها، مبينة أنه تم التوصل إلى قرار آخر بتأجيل تصوير الحلقات الأولى من البرنامج لمدة 10 أيام.

وأكدت أحلام أنها تمكنت من الوقوف بجانب فجر السعيد في بداية مرضها وبسبب التزامها بالتصوير قضت أول 5 أيام في التصوير بصعوبة شديدة؛ لأن "فجر" كانت لا تزال في مرحلة الخطر، متمنية لها الشفاء العاجل والدعاء لها.

وكانت الإعلامية فجر السعيد أثارت قلق جمهورها، بإعلانها الاستعداد لعملية جراحية جديدة في باريس، وهي العملية الرابعة لها خلال فترة مرضها التي دخلت على إثرها في غيبوبة، وستجريها في السادس من نوفمبر المقبل.

خرق النجم المصري محمد حماقي تعليمات برنامج "ذا فويس" بسبب موهبة غنائية أذهلته لأحد المشتركين الذي قرر ضمه إلى فريقه على الرغم من اكتمال عدد الفريق الذي يجب ألا يتجاوز 13 مشارك.

التفاف محمد حماقي للموهبة جعلته يضمه إلى فريقه، وفور انتهاء المشترك من أغنيته قال محمد حماقي إنه على استعداد لكسر قواعد البرنامج من أجل موهبته.

وجاء تعليق راغب علامة موافقًا لرأي محمد حماقي حيث قال إن القواعد يمكن أن تُكسر بلا مشكلة أمام مواهب مثل موهبة مارك رعيدي، وكذلك أبدت سميرة سعيد رغبتها في تغيير القواعد الأمر الذي جعل إدارة البرنامج تُجري تعديلها الاستثنائي للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج قبل أربعة مواسم.