شاهد: لحظات مثيرة لإنقاذ طفل أثناء غرق قارب للمهاجرين في إيطاليا

أظهر مقطع مصور نشره خفر السواحل الإيطالي، لحظات مثيرة لإنقاذ طفل من الغرق عقب انقلاب قارب يحمل عددا من المهاجرين قرب ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وانقلب قارب لمهاجرين كانوا قرب إيطاليا بسبب الأحوال الجوية السيئة، قبل أن تنجدهم عناصر خفر السواحل الإيطالية من الموت.

وأظهر فيديو عملية الإنقاذ، المهاجرين وهم يتم انتشالهم من البحر، بينما تحيطهم الأمواج الهائجة، إلى مركب كبير تابع للسلطات الإيطالية.

وفي نهاية الفيديو، تبدو لحظة انتشال طفل على يد المنقذين، بعد أن صارع الأمواج داخل طوق النجاة، ليكتب له عمر جديد.

Advertisements

ووفقا لتقارير صحفية محلية، أنقذ خفر السواحل 149 مهاجرا من ضمنهم 13 امرأة و3 أطفال، وكان الطفل الذي وثقت عملية إنقاذه كاميرا مثبتة بطوق الإنقاذ أحدهم. بحسب "سكاي نيوز".

وقالت محطة "راي" الإيطالية إن المهاجرين تم إرسالهم للبحر على متن قوارب غير لائقة للإبحار كان يستخدمها تجار بالبشر، وأضافت أن السلطات الإيطالية عثرت على 7 جثث لمهاجرين على ساحل الجزيرة، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.

ووفقا للمنظمة الدولية للمهاجرين، تم تأكيد ألف حالة وفاة حتى الآن خلال محاولات عبور البحر المتوسط في عمليات الهجرة غير الشرعية، خلال العام الجاري.