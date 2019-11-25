فنانة مصرية شهيرة تثير الجدل بعد ظهورها بدون حجاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المصرية شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين، تظهر فيها بدون حجاب، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

ونشرت إيمان يسري خبيرة الشعر صورة جديدة تجمعها مع شهيرة خلال زيارتها لمتجرها، فأطلت فيها الأخيرة بشعر مستعار أشقر ومكياج ثقيل.

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تفاعل الجمهور بقوة مع أحدث صور للفنانة المصرية بعد خلعها الحجاب، فأخذ البعض يتغزل بجمالها وأنها تبدو أصغر من عمرها الحقيقي. بحسب "روسيا اليوم".

كما لم يخل الأمر من الانتقادات اللاذعة لشهيرة، حيث اعترض البعض على إطلالتها الجديدة التي تبدو لافتة للغاية، متسائلين عن سبب خلعها للحجاب بعد أن ارتدته 27 عاما تقريبا.

وكانت الفنانة المصرية صابرين، قد فاجأت جمهورها بنشر صورتين جديدتين على حسابها في موقع "إنستغرام" تظهرها ولأول مرة منذ أعوام دون حجاب.