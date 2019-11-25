تراند اليوم : شاهد: فضيحة موده الادهم ومحمود الشيمي وهدير الهادي تثير جدلا واسعا في مصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، بالعديد من الفيديوهات لا أخلاقية، مشيرين الى ان تعود لـ الفاشونيستا موده الأدهم ومحمود الشيمي وهدير الهادي .

وطرحت شركة الإنتاج "ليديا للإنتاج الفني"، فيديو كليب لأغنية المطرب الشاب أحمد حليم برفقة الشابة موده الأدهم، حيث تحمل عنوان "فين وفين"، وسرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل بإسم "فضيحة موده الادهم"، دون معرفة السبب.

وتم تداول الفيديو عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، والذي يظهر فيه فتاة بلباس غير ساتر، وأفعال لا أخلاقية، تم نسبه من قبل الكثيرين إلى "موده الأدهم"،لكنها حتى اللحظة لم تبدي تصريح رسمي ينفي أو يؤكد ما يتم تداوله من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية ودول الخليج العربي .

وتعاون حليم، مع شركة الإنتاج وأبرز صناع الأغاني في مصر والوطن العربي، حيث كتب كلماتها الشاعر هشام صادق، ومن تمثيل موده الأدهم، وقام بتلحينها الملحن محمد النادي، وتوزيع وميكس يحيي يوسف، وماستر أمير محروس.

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وظهرت في الفيديو كليب مع المطرب أحمد حليم، كموديل الإنفلونسر الشهيرة مودة الأدهم، وهو من إخراج تامر سليم، ومنتج فني حسين أمين، قبل أن تسارع مواقع التواصل لتطلق عليه "فضيحة موده الادهم".

يشار إلى أن موده الأدهم هي فتاة مصرية الجنسية انفصلت عن عائلتها، وتقوم عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اسنتغرام وسناب شات والفيس بوك" بنشر صور جرئية لها، وتمتلك جمهور ومتابعين خياليين في الوطن العربي .

وفي وقت سابق، قالت مودة فتحى، إنها اتخذت قرار الرحيل عن مسكن عائلتها والتواجد فى منزل بمفردها من أجل الاستقلال بحياتها، وهذا الأمر جعلها تتحمل مسئولية نفسها، كما أنها تلجأ لأسرتها فى أضيق الحدود، مشددة على أن أسرتها كانت ترفض قرارها فى البداية ثم اقتنعوا به فيما بعد.

يذكر أنه من أخر أعمال أحمد، فيديو كليب لأغنية "حبيت وخلاص" من إخراج تامر سليم، وإنتاج "غاليديا للإنتاج الفني" والأغنية من كلمات علاء سليمان، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم، ماستر امير محروس، وقد تم طرحها منذ شهرين.