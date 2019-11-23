شاهد: فيديو جرئ لحليمة بولند يشعل مواقع التواصل

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقطع فيديو لها وهي في البانيو حيث اختارت البانيو للتعبير عن انزعاجها من قراءة الأخبار وسماع الحكايات التي يؤلفها البعض عنها.

ونشرت حليمة بولند الفيديو عبر حسابها على موقع "سناب شات"، وعلقت عليه قائلة :" هذا وضعي حاليًا وانا أسمع القصص والحكايات اللي يألفوها عني وأخباري اللى انا ما أعرفها من نفسي".

وأثارت الإعلامية الكويتية، حالة غضب وهجوم عليها، خاصة أن ما تفعله يتسم الجرأة، فيما وصفها البعض بأنها تسيئ لأهل الكويت، وطالبها متابعون بالتوقف عن نشر الصور والفيديوهات المثيرة، إلا أنها لم ترد على أي منهم.

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وبدأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مشوارها الإعلامي بعام 2001 حيث كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية الآداب في جامعة الكويت حينما اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت خلال برنامج «ذبست» للمخرج خالد البطي الذي ساندها ببدايتها ورشحها للتقديم برامج أخرى على تلفزيون الكويت.

و ظهرت كممثلة في عام 1995 خلال برنامج الأطفال «إ فتح يا وطني أبوابك» مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد على تلفزيون الكويت، وبعده قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية.

وقدمت العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير، وحصلت على لقب «ملكة جمال الإعلاميات العرب».