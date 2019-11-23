الأكثر متابعة - مي العيدان تفتح النار على خالد يوسف: لطّخ سمعة الفن (فيديو)

علّقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على فيديوهات المخرج السينمائي والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، واصفة إياها بـ“الفضيحة الأخلاقية“.

وأشارت العيدان في برنامجها التلفزيوني ”كشف حساب“، إلى أن الجميع تداول الفيديوهات على أنها فضيحة مع مخرج ونائب برلماني معروف، سواء مع مذيعة أو فنانة أو إعلامية.

وانتقدت الإعلامية الكويتية من يقوم بنشر هذه الفيديوهات، قائلة: ”كلما أفتح اليوتيوب أجد فضيحة خالد يوسف مع فلانة، حسستوني إن خالد هو الراجل الوحيد في مصر، والكل عنده أخلاق“.

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وتابعت ”العيدان“ بالقول إن خالد يوسف مرفوع عنه القلم منذ زمن، وأي حديث عنه مضيعة للوقت، مضيفة: ”للأسف أنه محسوب على الفن“.

وأعربت عن غضبها لأن خالد يوسف ”لطّخ“ سمعة الفن، بحسب قولها، فبعد ظهور الفيديوهات تم رشق الفن والفنانين بأنه وسط منحلّ.