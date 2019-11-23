أحداث اعلان قيامة عثمان الحلقة الثانية 2 مترجم بالعربية

عرضت قناة atv التركية عن قيامها بث الإعلان الخاص بالحلقة الثانية من مسلسل قيامة عثمان، ويظهر في الإعلان الثاني هروب عثمان من قلعة اليسار ، بعد إشاعة خبر مقتل قائد القلعة "تيكفور " على يد عثمان، الأمر الذي يؤدي إلى قيام أفراد القلعة بالبحث عن عثمان .

وتبث القناة حلقات مدبلجة من سلسلة قيامة عثمان العربية وعدد من اللغات الأخرى بعد ساعة من البث على القناة التركية مركبة، بحيث يتمكن جمهور ومتابعي المسلسل من لغات أخرى من متابعة التفاصيل من المسلسل التركي الضخم ، وهو استمرار لسلسلة Artegrel القيامة.

وقام موقع النور المتخصص بنشر حلقات مسلسل المؤسس عثمان باللغة العربية من نشر الاعلان الخاص بالحلقة الثانية لمسلسل المؤسس عثمان مدبلج ، لجمهور ومتابعي المسلسل في الوطن العربي .

أصليهان زوجة تيكفور ، تقوم بترأس قلعة يسار هي ومستشار تيكفور ، كما وتقوم فتاة الكنيسة مالهون خاتون ، بالبحث عن المخرج السري والأمانة المقدسة في القلعة بمساعدة الكاهن .

ويسعى عثمان للبحث عن مالهون حتى يتمكن من حل لغز مقتل تيكفور ، وفي نفس الوقت ، يتمكن جنود ومحاربي قلعة يسار من اختطاف ابن جوندار "آيغول" ، محاولين مساومة عثمان لتسليم نفسه ، فهل سيقوم عثمان بانقاذ آيغول ، أم ماذا ،،، باقي التفاصيل سيتم الكشف عنها الأربعاء القادم عبر قناة ATV التركية الناقلة للمسلسل باللغة التركية، على القمر الصناعي النايل سات ، بمعدل الترميز 27500 ، عبر التردد 10796 .

ثانياً باللغة العربية :-

موقع النور يعرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان كاملة بدون تقطيع وبشاشة كبيرة بعد ساعة من عرضها على قناة ATV التركية ، حيث يتم ترجمة المسلسل باللغة العربية .

قناة اليرموك الفضائية أيضاَ تقوم بنشر حلقات مسلسل المؤسس عثمان التركي مترجمة باللغة العربية بث أولى مساء يوم الخميس في تمام الساعة 20:00 مساءً ، على أن تعاد يوم الجمعة في تمام الساعة 13:00 على ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات، التردد 11678، بمعدل الترميز 27500 .

قناة الفجر الجزائرية أيضاً تنشر جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان أسبوعياً مساء كل خميس في تمام الساعة الـ 21:00 بتوقيت الجزائر، والساعة 23:00 بتوقيت السعودية، والساعة 22:00 بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا .

وبينت قناة الفجر الجزائر ، أنها ستقوم باعادة حلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم الجمعة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر، و 16:00 بتوقيت السعودية، و15:00 بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان ، على القمر الصناعي النايل سات ، تردد 10922 V 27500 .

في المقابل يكثر التساؤول من قبل الكثيرين عن امكانية قيام قناة "دعوة" بنشر حلقات مسلسل المؤسس عثمان ، عبر شاشتها الفضائية .

فقد أصدرت قناة دعوة الفضائية تنويه هام لجمهورها في الوطن العربي ، ردًا على الكثير من أسئلة واستفسارات الكثير من متابعيها حول عرض مسلسل "المؤسس عثمان" عبر شاشتها الفضائية .

وأكدت القناة قيام إحدى الشركات العربية بشراء حق الأداء العلني للنسخة العربية لمسلسل قيامة عثمان ، وعرضها عبر شاشتها الفضائية .

وقالت القناة : "التزامًا من قناة دعوة بالحقوق الشرعية والقانونية للشركة صاحبة حق البث لن نتمكن خلال هذه المرحلة من إذاعة المسلسل وسنوافيكم بأي جديد حال التمكن من تجاوز هذه العقبات القانونية " .

وتعد قناة أي تي في ATV هي قناة تلفزيونية تركية، بدأت البث في سبتمبر 1993 تعتبر من القنوات الرئيسية في تركيا التي تقدم العديد من المسلسلات التركية الدرامية، مع البرامج الإخبارية والترفيهية على مدار الساعة، وتعمل القناة على الأقمار تركسات، أسترا،التركية بالإضافة إلى بثها عبر القمر المصري نايل سات.

وتصدر الحلقة الأولى من المسلسل التركي " قيامة عثمان " اهتمامات الجمهور فور عرض أولى حلقاته عبر شاشة " إي تي في "، حيث أثار العمل جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا قصته المشوقة غير المعتادة والتي تدور في أجواء من الإثارة.

وقناة دعوة لن تنقل مسلسل المؤسس عثمان، والقناة العربية الوحيدة هي قناة اليرموك، ستنقل الحلقة الاولى اليوم الخميس في تمام 8م بتوقيت مصر والاردن تردد 11678 رأسي بتقنية HD.

أحداث اعلان قيامة عثمان الحلقة الثانية 2 مترجم بالعربية

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عرضت قناة atv التركية عن قيامها بث الاعلان الخاص بالحلقة الثانية من مسلسل قيامة عثمان، ويظهر في الاعلان الثاني هروب عثمان من قلعة ايسار ، بعد اشاعة خبر مقتل قائد القلعة "تيكفور " على يد عثمان، الأمر الذي يؤدي إلى قيام أفراد القلعة بالبحث عن عثمان .

وتبث القناة حلقات مدبلجة من سلسلة قيامة عثمان العربية وعدد من اللغات الأخرى بعد ساعة من البث على القناة التركية مركبة، بحيث يتمكن جمهور ومتابعي المسلسل من لغات أخرى من متابعة التفاصيل من المسلسل التركي الضخم ، وهو استمرار لسلسلة Artegrel القيامة.

وقام موقع النور المتخصص بنشر حلقات مسلسل المؤسس عثمان باللغة العربية من نشر الاعلان الخاص بالحلقة الثانية لمسلسل المؤسس عثمان مدبلج ، لجمهور ومتابعي المسلسل في الوطن العربي .

أصليهان زوجة تيكفور ، تقوم بترأس قلعة يسار هي ومستشار تيكفور ، كما وتقوم فتاة الكنيسة مالهون خاتون ، بالبحث عن المخرج السري والأمانة المقدسة في القلعة بمساعدة الكاهن .

ويسعى عثمان للبحث عن مالهون حتى يتمكن من حل لغز مقتل تيكفور ، وفي نفس الوقت ، يتمكن جنود ومحاربي قلعة يسار من اختطاف ابن جوندار "آيغول" ، محاولين مساومة عثمان لتسليم نفسه ، فهل سيقوم عثمان بانقاذ آيغول ، أم ماذا ،،، باقي التفاصيل سيتم الكشف عنها الأربعاء القادم عبر قناة ATV التركية الناقلة للمسلسل باللغة التركية، على القمر الصناعي النايل سات ، بمعدل الترميز 27500 ، عبر التردد 10796 .

ثانياً باللغة العربية :-

موقع النور يعرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان كاملة بدون تقطيع وبشاشة كبيرة بعد ساعة من عرضها على قناة ATV التركية ، حيث يتم ترجمة المسلسل باللغة العربية .

قناة اليرموك الفضائية أيضاَ تقوم بنشر حلقات مسلسل المؤسس عثمان التركي مترجمة باللغة العربية بث أولى مساء يوم الخميس في تمام الساعة 20:00 مساءً ، على أن تعاد يوم الجمعة في تمام الساعة 13:00 على ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات، التردد 11678، بمعدل الترميز 27500 .

قناة الفجر الجزائرية أيضاً تنشر جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان أسبوعياً مساء كل خميس في تمام الساعة الـ 21:00 بتوقيت الجزائر، والساعة 23:00 بتوقيت السعودية، والساعة 22:00 بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا .

وبينت قناة الفجر الجزائر ، أنها ستقوم باعادة حلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم الجمعة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر، و 16:00 بتوقيت السعودية، و15:00 بتوقيت مصر والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان ، على القمر الصناعي النايل سات ، تردد 10922 V 27500 .

في المقابل يكثر التساؤول من قبل الكثيرين عن امكانية قيام قناة "دعوة" بنشر حلقات مسلسل المؤسس عثمان ، عبر شاشتها الفضائية .

فقد أصدرت قناة دعوة الفضائية تنويه هام لجمهورها في الوطن العربي ، ردًا على الكثير من أسئلة واستفسارات الكثير من متابعيها حول عرض مسلسل "المؤسس عثمان" عبر شاشتها الفضائية .

وأكدت القناة قيام إحدى الشركات العربية بشراء حق الأداء العلني للنسخة العربية لمسلسل قيامة عثمان ، وعرضها عبر شاشتها الفضائية .

وقالت القناة : "التزامًا من قناة دعوة بالحقوق الشرعية والقانونية للشركة صاحبة حق البث لن نتمكن خلال هذه المرحلة من إذاعة المسلسل وسنوافيكم بأي جديد حال التمكن من تجاوز هذه العقبات القانونية " .

وتعد قناة أي تي في ATV هي قناة تلفزيونية تركية، بدأت البث في سبتمبر 1993 تعتبر من القنوات الرئيسية في تركيا التي تقدم العديد من المسلسلات التركية الدرامية، مع البرامج الإخبارية والترفيهية على مدار الساعة، وتعمل القناة على الأقمار تركسات، أسترا،التركية بالإضافة إلى بثها عبر القمر المصري نايل سات.

وتصدر الحلقة الأولى من المسلسل التركي " قيامة عثمان " اهتمامات الجمهور فور عرض أولى حلقاته عبر شاشة " إي تي في "، حيث أثار العمل جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا قصته المشوقة غير المعتادة والتي تدور في أجواء من الإثارة.

وقناة دعوة لن تنقل مسلسل المؤسس عثمان، والقناة العربية الوحيدة هي قناة اليرموك، ستنقل الحلقة الاولى اليوم الخميس في تمام 8م بتوقيت مصر والاردن تردد 11678 رأسي بتقنية HD.