تراند اليوم : منى فاروق التي ظهرت في مقطع إباحي مع خالد يوسف تنهار وتردد: “متكرهنيش في عيشتي عايزيني أموت”

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 11:49 مساءً - انهارت الفنانة المصرية منى فاروق، بسبب معاناتها من فضيحة الفيديوهات الجنسية مع المخرج المصري خالد يوسف رغم إخلاء سبيلها بكفالة من القضية. وابدت من تربص الجمهور لها في كل ظهور على السوشال ميديا وتعرضها للشتائم والإهانة هي وأصحابه ورددت “متكرهنيش في عيشتي عايزيني أموت”.

الأمراض النفسية

وأكدت منى فاروق أنها لم تستطع الخروج حتى الآن من هذه الأزمة بسبب الأمراض النفسية لدى الكثير من البشر، موضحًة أن أهلها يتعرضون للشتائم بألفاظ نابية من جانب جمهورها بشكل يومي، رغم أنه لا ذنب لهم فيما اقترفته من خطأ. واعترفت “منى” أنها أخطأت فقالت: “أنا عارفة إن فيا حاجات كتير غلط بس أنتم كلكوا فيكو حاجات كتير غلط والفرق اللي بيني وبينكم إن ربنا ابتلاني ابتلاء وربنا يعفي عننا كلنا عشان بيحط بنى آدمين في محن عشان يختبرهم”.

الانسحاب من الحياة

واستطردت: “احترموا نفسكم وكفاية غل من جواكم عشان مينفعش أطلع في صور مع أصحابي على السوشال ميديا ويتشتموا بدون سبب كلنا في الآخر هنموت فنحترم بعض وبلاش أرف وأمراض نفسية جبتولنا المرض”. وأجهشت منى فاروق بالبكاء قائلًة: “هيبقى حلو لما تجبروني أنسحب من الحياة كفاية أرجوكم عشان أنا استحملت اللي محدش استحمله حرام عليكم وسيبوني أبدأ من جديد أنا عايشة بالأدوية ورحت لدكاترة كتير جدًا عشان اتعذبت”. وأردفت: “لسه ربنا مديني عُمْر عاوزة أبدأ من الصفر واشتغل بلاش تدايقوني انتوا عاوزين الناس كلها تتخلى عني مفيش حد بيعيش لوحده أرجو تكون الرسالة وصلت”.