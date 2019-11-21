تراند اليوم : شاهد: أول ظهور لشيماء الحاج بعد فضيحة الفيديوهات الاباحية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة المصرية شيما الحاج، بعد الإفراج عنها على ذمة قضية الفيديو الجنسي مع المخرج المصري خالد يوسف، خلال ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت شيما الحاج مرتدية فستان يكشف الكثير من جسدها، مما عرضها لانتقادات عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن قضيتها التي شكلت فضيحة وأثارت الرأي العام في مصر ما زالت تحت نظر النيابة.

وكانت الفنانة شيما الحاج ظهرت في فيديو إباحي مع الفنانة منى فاروق مع المخرج خالد يوسف، وتم إلقاء القبض عليهما، حيث اعترفا أنهما كانا متزوجتان من المخرج بعقد عرفي، وبعد مرور شهور على حبسهم وقررت المحكمة الإفراج عنهما بكفالة على ذمة القضية.

وانطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

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وكان الأمن في جمهورية مصر العربية، قد قبض على شيماء الحاج ومنى فاروق، بعد انتشار مقطع فيديو خادش للحياء لهن، يقول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إنه مع المخرج خالد يوسف الذي يتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وبهذا الصدد، ذكرت المصادر أن محكمة مصرية، أصدرت قرارا بالإفراج عن الفنانة منى فاروق ومعها شيماء الحاج، على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة لهن بخدش الحياء العام والفجور.

يشار إلى أن نيابة مدينة نصر الكلية، كانت قدر أصدرت قرارا خلال الأشهر القليلة الماضية، بإلقاء القبض على منى فاروق وشيماء الحاج، وهو ما تم بالفعل، بعدما أثارت القضية جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي العربية.

وألمحت المصادر الإعلامية إلى أن الحكم بإخلاء سبيل الممثلتين شيماء الحاج ومنى فاروق، أتى بعد تعميم حظر النشر في القضية والاتهامات المنسوبة لهن، في وقت تفاعل ناشطون مع هذه القضية التي لقيت صدى واسعا في الشارع المصري.