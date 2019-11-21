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تراند اليوم : بطلة الفيديو الجنسي مع خالد يوسف تظهر شبه عارية في مهرجان القاهرة

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أثارت الفنانة المصرية ، الجدل في أول ظهور رسمي لها بعد الإفراج عنها على ذمة قضية الفيديو الجنسي مع المخرج المصري والبرلماني ، خلال ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 أمس بدار الأوبرا المصرية.
وظهرت شيما الحاج مرتدية فستان يكشف الكثير من جسدها، مما عرضها لانتقادات عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن قضيتها التي شكلت فضيحة وأثارت الرأي العام في مصر ما زالت تحت نظر النيابة.
وكانت الفنانة شيما الحاج ظهرت في فيديو إباحي مع الفنانة مع المخرج خالد يوسف، وتم إلقاء القبض عليهما، حيث اعترفا أنهما كانا متزوجتان من المخرج بعقد عرفي، وبعد مرور شهور على حبسهما قررت المحكمة الإفراج عنهما بكفالة على ذمة القضية.
وانطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.


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