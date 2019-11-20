تراند اليوم : بعد فضيحتها مع خالد يوسف شيما الحاج تعود بصورة جديدة...

تم نشره الأربعاء 31st تمّوز / يوليو 2019 08:30 مساءً

الخليج 365 :- أخلت نیابة مدينة نصر، سبیل الفنانتین منى فاروق، وشیما الحاج، بناء على قرار قاضي المعارضات، على ذمة قضیة اتھامھما في القضیة المعروفة إعلامیاً بـ(الفیديوھات الإباحیة)، مع المخرج المصري خالد يوسف.

شیما الحاج وبعد مرور أيام قلیلة على خروجھا من السجن، نشرت صورة جديدة، وتعاملت وكأن شیئاً لم يكن، دون أن تبوح بأي كلمة عن فترة سجنھا وانتشار الفیديوھات الإباحیة لھا وفق جرس نيوز .

كانت نیابة مدينة نصر أمرت بضبط وإحضار الفنانتین بسبب انتشار فیديوھات جنسیة لھما مع المخرج المصري خالد يوسف الذي فر ھارباً إلى فرنسا، وبعد التحقیقات أمرت النیابة بحبس الفنانتین منى فاروق وشیما الحاج على ذمة التحقیقات، وجددت مدة حبسھما عدة مرات حتى أصدرت المحكمة قرارھا بإخلاء سبیلھما.

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