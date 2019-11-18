لهذا السبب تم تأجيل حفل أحلام في “موسم الرياض“ _ شاهد

أعلن الحساب الرسمي لإدارة مهرجان ”موسم الرياض“ في المملكة العربية السعودية، على ”تويتر“ عن تأجيل حفل الفنانة الإماراتية أحلام، الذي كان مقررًا إحياؤه على هامش معرض ”أنا عربية“ وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاقه اليوم لسوء الأحوال الجوية.

وأكد الحساب أنه تم أيضًا تأجيل حفل توزيع جوائز المعرض التي كان مقررًا أن يقوم بتوزيعها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وكان المستشار تٌركي آل الشيخ، قد أشاد بالفنانة الإماراتية أحلام، مؤكدًا أن حفلها المنتظَرة إقامته اليوم الإثنين ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ بيعت تذاكره، وتعتبر الأغلى لفنان عربي أحيا حفلًا في المملكة.

وقال آل الشيخ إن ”حفل أحلام في معرض أنا عربية أكبر دليل على أن لدينا قوة شرائية وفرص استثمارية“، موضحًا أن زوار المعرض وصلوا 20 ألف زائر، وأن سعر التذكرة وصل إلى 18 ألف ويذهب ريعها لأعمال الخير.

وسادت حالة من الغضب بين الجمهور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي بمجرد إعلان الأسعار، متسائلين عن سبب الارتفاع الباهظ للتذكرة، فيما قارن البعض بين حفل أحلام وبين فنان العرب محمد عبده حيث بلغ سعر التذكرة ما بين 2500 لثلاثة آلاف ريال.

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واضطرت الشركة المنظمة مع حالة الغضب تلك إلى خفض سعر التذكرة 50% حيث بلغ سعر التذكرة 2500 ريال، بعدما كانت قائمة الأسعار مطروحة على 5 فئات تبدأ بالفضيّ ”2500“ ريال، والذهبيّ ”5000“ ريال، والبلاتينيّ ”7000“ ريال، والماسيّ ”10000“ ريال، والملكيّ ”15000“ ريال.

وفي وقت سابق، نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف ، اعتذاراً للجمهور في المملكة العربية السعودية عن إقامة حفل ضمن موسم الرياض بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقال عساف، "جمهوري العزيز في السعودية اعتذر عن تأجيل الحفل بسبب العدوان على أهلنا في غزة، شاكراً تفهمكم".

ونشرت إدارة الهيئة العامة للترفية، تنبيهاً للجمهور قالت فيه، "نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا تخص الفنان محمد عساف، اعتذر الفنان عن احياء الحفل في الموعد المقرر له".

وتابعت: "لذا فقد تم تأجيل موعد الحفل، كما نأمل من الجمهور الكريم التوجه لأقرب فروع فيرجن ميجا ستور لاسترداد قيمة التذاكر المباعة، وبالتأكيد سيكون لهم أولوية الشراء في الموعد الجديد".