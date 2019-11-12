الاكثر متابعة اليوم - أول ظهور لـ منى فاروق بعد فضيحة الفيديوهات مع خالد يوسف

في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها على ذمة التحقيق في قضية "فضيحة فيديوهاتها مع ​خالد يوسف​"، أطلت الممثلة المصرية ​منى فاروق​ على محبيها ومتابعيها عبر فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت:

"أنا بسجل الفيديو ده علشان أقولكم إن دي الصفحة الشخصية ومعنديش أي صفحات تانية.. أنا الأدمن فيها ومفيش أي حد تاني مسؤول عنها وكل سنة وأنتم طيبين".

ولم تتطرق فاروق في الفيديو لموضوع قضيتها، في وقت طُرحت العديد من الأسئلة عليها حول الموضوع.

يذكر ان نيابة مدينة نصر كانت أمرت بحبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف، من ثم تم إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيق.