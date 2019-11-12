تراند اليوم : شاهد: فضيحة أيمن السبعاوي تشعل مواقع التواصل

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر فضيحة أيمن السبعاوي الفنان الشعبي الفلسطيني وذلك أثناء إحيائه لإحدى الحفلات في أراضي 48.

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ويظهر في مقطع فيديو نشره النشطاء بمواقع التواصل، المغني أيمن السبعاوي وهو يوجه التحية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني، حيث جرى إلغاء حفل غنائي له في مدينة جنين قبل يومين.

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ونقلت وكالة وطن المحلية عن عطا أبو رميله أمين سر حركة فتح في جنين قوله إن السبعاوي لن يغني في المدينة، بسبب توجيهه التحية عدة مرات للجيش الإسرائيلي خلال حفلاته في أراضي 48.

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وقال : "السبعاوي مرفوض لدينا شخصياً لأنه حيا بصوته عدة مرات جيش الاحتلال خلال إحياء حفلات في أراضي 48"، مضيفا : "لا يشرفنا استقباله في حفلة عامة في جنين".

وأشار إلى أنه "بقرار من حركة فتح، توجه إلى موقع الحفل وأبلغ القائمين عليه وفي مقدمتهم الشركة الراعية بضرورة إلغاء الحفل الذي يضم السبعاوي وفريق (جبد)"، موضحا أنه جرى إبلاغ مالك الأرض التي سيقام عليها الاحتفال، بعدم السماح باستكمال نصب معدّات الحفل.

وشدد أبو رميلة على رفض حركته للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مستطردا : "لا يشرفنا أن يغني أيمن السبعاوي في أي محافظة فلسطينية، ويجب أن لا نستمع له وأن يحارب". على حد تعبيره.