تراند اليوم : شاهدوا تسريب فيديو فاضح جديد لإحدى “نساء خالد يوسف”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 11:51 صباحاً - سُربت مقاطع في فيديوهات قضية المخرج المصري خالد يوسف مع الراقصه كاميليا ، أوضحت رقص الأخيرة بالملابس الداخلية.

وكانت النيابة العامة في مصر قررت حبس كاميليا على ذمة التحقيقات بعد القبض عليها لتورطها في القضية، بعد أن وجهت لها تهماً من بينها التحريض على الفسق والفجور، وممارسة أعمال منافية للآداب، بالظهور في فيديوهات مخلة.

وقال فريق دفاعها، إنها سبق أن تزوجت يوسف عرفياً، لفترة، ولم تكن على علم بتصويرها.