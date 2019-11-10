تراند اليوم : شاهد فيديو فضيحة هند القحطاني الذي آثار ضجة في السعودية

نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ما قاله السعوديون أنها فضيحة هند القحطاني والتي تعتبر من مشاهير سناب شات ، بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها الرسمي تقول فيه أنها نعسانة جدا ولا تستطيع مسح المكياج عن وجهها ، علما بأنها لا تنام قبل تنظيف بشرتها.

فيديو هند القحطاني أثار الجدل في السعودية ، حيث طالب سعوديون بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بحقها ، فيما اخرون نعتوها بألفاظ نابية وغير لائقة ، متهمين إياها بتشويه صورة المرأة السعودية.

فقد غرد على وسم هند القحطاني آلاف المتابعين لها بطريقة ساخطة وناقمة عليها، الأمر الذي دفعها أن ترد على كل من علق على الفيديو بطريقة غير لائقة كما وصفت.

وسبق أن تسببت الناشطة السعودية هند القحطاني في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.

يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في مقطع سابق، دعت فيه الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها.

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وقالت وقتها يا ناس خلاص تعبنا، المرأة تلبس على كيفها، مهما لبست المرأة لا يعني أن الرجل يتحرش فيها، ليس معنى أن تلبس لبسًا تحبه أن هناك ضوءًا أخضر للمنحرف والمجنون أن يعتدي عليها ويفعل ما يشاء.

من هي هند القحطاني

هي من أصول ليست سعودية، وتقيم خارج المملكة ، تزوج عليها زوجها بعلمها، لكنها اشترطت عليه أن تكون حضانة بناتها من حقها، وانفصلت عنه ، وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب انفصالها عن زوجها.

تمردت هند القحطاني على زوجها وعلى أهلها في السعودية، فهربت إلى أمريكا ، وهي معلمة سعودية، كانت تعمل في إحدى مدارس الرياض ، هي ناشطة في مجال الحقوق والحريات، وكان آخر ما تدعو إليه حقوق المثليين.

اتهمت هند القحطاني باستفزاز الشعوب من أجل نيل الشهرة، وخاصة المجتمع السعودي، بنشر آرائها المختلفة عنهم ، وتدعم المثليين بشكل كبير، معللة أن الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، لافتة أنهم "مسالمين ولا يسيئون لأحد"، وهذا ما قالته في فيديو نشرته عبر الـ سوشيال ميديا.