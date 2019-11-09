حقيقة وفاة المستشار تركي آل الشيخ في إحدى مشافي مصر

تناقلت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، نبأ وفاة رئيس هيئة الترفيه والمستشار السعودي تركي آل الشيخ، في إحدى المشافي العاصمة المصرية القاهرة .

وكتب رئيس هيئة الترفيه آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة يعزي بها أكرم حسني، في وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم، قائلا: "خالص التعازي للفنان أكرم حسني بوفاة والده رحمه الله".

في سياق آخر وعلى سبيل السخرية، كتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عل موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا".

وأضاف الشيخ: "حلمت اني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو اوي، صحيت من الحلم ظهري وجاعني وحطيت لزقه، ان شاء الله خير".

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وفي وقت سابق، فاجأ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، الملحن السعودي الأمير سهم، بطلب طريف خلال حفله الغنائي الذي يقام تحت شعار ”ليلة سهم“ ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأضاف تركي آل الشيخ، في مداخلة هاتفية عبر البث المباشر من خلال قناة روتانا خليجية التي تنقل الحفل، أنه سعيد للغاية بهذا الحفل، مضيفًا: ”أحب أهنيكم بهذا الحفل وأشكر كل الحضور أشغلتوني بهالحفل“.

تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ (4 أغسطس 1981 -)، مستشار حالي في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إضافة إلى كونه رئيسًا إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي.