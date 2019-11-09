فنانة مصرية كبيرة تنجو من حادث سير مع أولادها - شاهد الفيديو

أعلنت الفنانة المصرية هالة صدقي، مساء اليوم الجمعة، أنها نجت مع أولادها من حادث سير خلال قيادتها مركبتها في العاصمة المصرية القاهرة.

وكتبت هالة صدقي عبر حسابها على موقع (فيسبوك) "من فضلكم خلوا بالكم من الحفره دي ، فعلا لو ماشيه بسرعه كنت اتقلبت بالعربية انا وولادي دي قبل مطلع المعادي من اكتوبر في النص ، خلوا بالكم ، انا وولادي في حاله صدمه ، الحمد لله".

تجدر الإشارة إلى أن "هالة صدقي أثارت جدلا في شهر نيسان/ أبريل، بعدما تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، زعموا أنه لها، وتوجه فيه ألفاظا خارجة ومسيئة عن الفنانين".

والفنانة هالة صدقي تبلغ من العمر 58 عاما، وحصلت على إجازة في الآداب عام 1981، وعملت عدد من الأعمال التلفزيونية مثل أوراق مصرية وأرابيسك ورجل في زمن العولمة والمسرحية والسينمائية حيث قدمت أكثر من 30 فيلماً.