مفاجأة حول سبب وفاة شهد أحمد في مصر

كشفت أجهزة الأمن في مصر، اليوم الجمعة، النقاب عن مفاجأة في حادثة وفاة الطالبة شهد أحمد، من الفرقة الثانية بكلية الصيدلية في جامعة قناة السويس المصرية.

ووفق صحيفة الدستور تبين أن الأجهزة المعنية عثرت على حقيبة ومتعلقات "الهاتف والكارنيهات والأموال" الخاصة بالطالبة أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الواقعة أعلى نهر النيل بالوراق، وتم إبلاغ شرطة الإنقاذ النهري والمسطحات.

وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ النهري التي عثرت على جثمانها بمكان قريب من مكان القفز، واستطاعوا انتشالها وكانت ترتدي ملابسها كاملة.

وتم إخطار الأمن العام، وبحضور والديها تعرفوا على جثتها وقرروا أنها تعاني من مرض نفسي وتتلقى علاجا عن ذلك، ورجحت التحريات انتحارها بسبب ذلك.

وأكدت مصادر أمنية أن الجثة التي تم انتشالها من نهر النيل في الجيزة للطالبة شهد، وأن المعاينة الأولية أثبتت عدم وجود شبهة جنائية أو أثار تعدي على جسدها، كما أنه تم العثور عليها بكامل ملابسها التي اختفت بها.