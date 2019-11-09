تراند اليوم : شاهد: فضيحة قبلة عبدالرحمن بن مساعد والفنانة أصالة تشعل تويتر

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعدما تداول ناشطون مقطع فيديو وصفوه بأنه فضيحة للأمير عبدالرحمن بن مساعد آل سعود مع الفنانة أصالة خلال إحدى الحفلات بالعاصمة الرياض.

ويبين الفيديو المتداول عبر تويتر، عبد الرحمن بن مساعد وهو يقبل المطربة أصالة من رأسها أثناء تواجدهما في مقصورة الأمراء والمسؤولين والشخصيات المهمة في حفلة بالرياض.

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وكتب أحد النشطاء : "والله طحت (نزلت) من عيني يا عبدالرحمن بن مساعد ، يا شينها واحد في مثل مقامك يفعل هالفعل، استغفر لذنبك"، فيما قال آخر : "ترى حنا نسلم على روس العجز في الديره عادي اشوي ما احد صورني كان ورطت مثلك".

وخرج الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن صمته إزاء هذه الواقعة، قائلا إن "علاقة عائلية قديمة منذ نحو خمسة وعشرين سنة تجمعه بالأخت الغالية أصالة"، موضحا أنها "أخت وصديقة لبناته ويعدها واحدة منهن".

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وتابع الأمير السعودي الذي سبق له وأن ترأس مجلس إدارة نادي الهلال : "سألتني -أصالة- في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك"، مردفا : "الموضوع لا يتعدى ذلك وإلا مافعلته علنا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه". وفق حديثه.





ودافع الناشط خالد عبر تويتر عن عبد الرحمن بن مساعد، بقوله إنه "امير محبوب من الجميع وشاعر واديب رائع وكذلك انسان متواضع وذو خلق كبير. وهذا امر بسيط وتصرف بعفويه تامه لاداعي لتعظيم هذا الامر".

بينما قال ناشط يدعى "سعودي وأفتخر": معلش، قد تجهل حاجة مهمة وهي مكانتك بالمجتمع وحب الشعب لك يجعل ما فعلته كبيرة بينما غيرك لو فعلها لما حركت شعره بالمجتمع. بحسب تعبيره.

أما الناشطة السعودية أريج الهاشمي، فقد كتبت : "وفقا لقانون التحرّش ما فعله عبدالرحمن بن مساعد تحرّش صريح يستوجب العقوبة. فقانون التحرّش بالسعوديّة لا يستثني ما يُسمّى "التراضي" بين الطرفين. أليس كذلك؟!".