تراند اليوم : عودة المعركة..خالد يوسف يقاضي طليقته بسبب تسريب «الفيديوهات الإباحية»

قرر البرلماني المصري والمخرج السينمائي خالد يوسف، مقاضاة طليقته الإعلامية ياسمين الخطيب، بسبب حديثها خلال أحد البرامج عن الفيديوهات الإباحية المتهم فيها مع فنانات وإعلاميات وسيدات أعمال.
حيث رفع المحامي أحمد بدوي دعوى قضائية رقم 18798 لسنة 2019 جنح الدقي، بناءً على طلب موكله المخرج خالد يوسف، والمقيم حاليا بباريس، يختصم فيها كلًا من قناة «القاهرة والناس» وبرنامج «شيخ الحارة» ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة وضيفة آخر حلقاته الكاتبة ياسمين الخطيب، بدعوى «الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به».
واختصم المخرج خالد يوسف في دعواه كلا من بسمة عبد الجواد وهبه وشهرتها "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، وياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب وشهرتها "ياسمين الخطيب"، وطارق محمود عبد الفتاح نور، صاحب ورئيس مجلس إدارة قناة «القاهرة والناس» الفضائية، ومحمد عوض، معد برنامج «شيخ الحارة» المذاع على القناة.
وأكد المخرج خالد يوسف، في دعواه أنه في غصون شهر رمضان الماضي استضافت الإعلامية بسمة وهبة بصفتها مقدمة برنامج «شيخ الحارة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» الفنانة ياسمين الخطيب، وأفردت مساحة كبيرة للخوض في سمعته وشرفه.
وسألت بسمة وهبة، ياسمين الخطيب عن مقاطع الفيديو الإباحية المنتشرة على وسائل التواصل الاحتماعي وقنوات اليوتيوب والتي تروج للمخرج خالد يوسف فقالت إن الفيديوهات مسجلة من عام 2014، مشيرة إلى أنّ المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب للمخرج "خالد يوسف" دون أن تثبت صحة نسبته إليه، ودون أن تثبت جهات التحقيق أو تقارير فنية صادرة من جهات رسمية أن الفيديوهات خاصة بالمخرج الشهير، مؤكدا أنها اتهمته بجريمة لم يرتكبها.