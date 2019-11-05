تراند اليوم : كايلي جينر "عروس البحر".. مثيرة وفاتنة بعيد الهالوين!

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ظهرت كيلي جينر في حفل الهالويين وهي ترتدي ثياب عروسة البحر، وكانت كيم كاردشيان ظهرت بنفس الشخصية منذ 7 سنوات في نفس المناسبة.

جاء الاختلاف بين الزيين أن اختيار كايلي جينير كان كاشفا لمنطقة البطن ومفتوح لأعلى الفخذ ولون شعرها أحمر، بينما فضلت كيم كاردشيان ارتداء ما يشبه الشخصية الكرتونية ولكن بالشعر البلاتيني.