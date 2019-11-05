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ظهرت كيلي جينر في حفل الهالويين وهي ترتدي ثياب عروسة البحر، وكانت كيم كاردشيان ظهرت بنفس الشخصية منذ 7 سنوات في نفس المناسبة.
جاء الاختلاف بين الزيين أن اختيار كايلي جينير كان كاشفا لمنطقة البطن ومفتوح لأعلى الفخذ ولون شعرها أحمر، بينما فضلت كيم كاردشيان ارتداء ما يشبه الشخصية الكرتونية ولكن بالشعر البلاتيني.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : كايلي جينر "عروس البحر".. مثيرة وفاتنة بعيد الهالوين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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