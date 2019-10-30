شاهد: مدير مدرسة عراقية يثير ضجة واسعة تزامنًا مع الإضراب

أثار مدير مدرسة عراقية، اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا في البلاد، عقب انتشار فيديو ظهر خلاله وهو يرفع صوته على بعض الطالبات، وذلك تزامنا مع انطلاق اضراب المدارس الذي يستمر 4 أيام.

وزعم نشطاء أن المدير تحدث بألفاظ غير مناسبة للطالبات، موضحين أنه قال: "الشريفة تدخل المدرسة وغير الشريفة تخرج إلى الإضراب والمظاهرات".

وبدأت المدارس الابتدائية والثانوية، الثلاثاء، إضرابا عاما عن الدوام لمدة أربعة أيام تلبية لدعوة نقابة المعلمين العراقيين تضامنا مع المتظاهرين الذين طالهم "العنف غير المبرر".

وأوضحت النقابة أن المعلمين والمدرسين لن يتغيبوا عن الدوام خلال مدة الإضراب إلا أنهم لن يدخلوا الصفوف لإعطاء الحصص الدراسية، وبذلك جلس جميع الطلبة في منازلهم منذ اليوم، بالنسبة للمدارس الابتدائية.

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أما المدارس الثانوية، فقد خرج الطلبة بمظاهرات جابت الشوارع الرئيسية بالعاصمة بغداد، بعدما منعتهم القوات الأمنية التي تنتشر بشكل مكثف من التجمع في ساحة النسور بجانب الكرخ في بغداد.

وقالت النقابة، إن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين عقد الاثنين، اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع الراهن في العراق، مؤكدة أن "ما يتعرض له المتظاهرون عنف غير مبرر وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة".

وأشارت إلى أن "المجلس المركزي اتخذ قرارات مهمة، وأن الاجتماع عقد برئاسة نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم السوداني وبحضور علي الخالدي نائب نقيب المعلمين والزملاء رؤوساء الفروع وأعضاء الهيئة الإدارية المركزية".