تراند اليوم : هيفا وهبي بالشعر الأصفر – فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم (أشباح أوروبا)، الإعلان الرسمي الأول للفيلم، الذي تجسد بطولته الفنانة اللبنانية هيفا وهبي.

ظهرت وهبي في الفيديو بشعر أصفر ولوك جديد تظهر به لأول مرة، نال اعجاب جمهورها.

فيلم (أشباح أوروبا) انتاج مدير أعمال هيفا محمد الوزيري الذي يخوض تجربة الإنتاج لأول مرة من خلال شركته Snapers Production، والذي سيشهد ميزانية إنتاج ضخمة تليق بنجوم العمل.

الفيلم من بطولة هيفا وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، وأروي جوده. والفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري ومن إخراج محمد حماقي.