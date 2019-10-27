شاهد: خليجية تتحرش بشاب في مكان عام

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يُظهر فتاة تتحرش بشاب في مكان عام، وفي تصرف متناقض مع ما هو شائع في حوادث التحرش.

ويظهر في الفيديو شاب وفتاة يسيران برفقة بعض، قبل أن تقوم الشابة بتصرف غريب فاجأ رفيقها الذي حاول الابتعاد عنها، بشكل واضح جدا.

وقال مغردون في موقع ”تويتر“، إن الحادثة وقعت في إحدى مدن السعودية، وأن تصرف الفتاة ينم عن علاقة بالشاب، بحيث تحرشت به برضاه أو عن طريق المداعبة.

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وطالب مغردون سعوديون، بمحاسبة المسؤولين عن كاميرات المراقبة في المكان، لتسريبهم مقطع الفيديو، معتبرين أنه تصرف مسيء للشاب والفتاة التي ترافقه.

يشار إلى انه تعذر علينا الوصول إلى حساب مزعوم في موقع ”إنستغرام“، قيل إنه للفتاة التي تظهر في الصور، وقد نشرتها في ذلك الحساب.