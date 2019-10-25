تراند اليوم : شبيه هيفا وهبي الجزائري يصرخ: أنا مخنث ولست قحباء – فيديو

يعتبر جاد وهبي، المتحول الجنسي الجزائري الأول على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يتابعه مئات الآلاف من الجزائريين والعرب.

جاد يقيم حاليًا في تايلند، لا يزال رجلًا في وثائقه لأن القانون الجزائري لايعترف بالتحول الجنسي ولايبيحه، معروف بلسانه السليط، ولا يتوانى عن الرد على منتقديه.

ففي آخر جلسة محادثة أجراها مع متابعيه، ظهر بلباس فاضح كشف صدره السيليكوني، لكن رغم معالم الأنوثة التي يمتلكها، تعرض لسخرية كبيرة، وكانت معظم التعليقات: (جاد أنت تشبه الرجل).

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شبيه النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي غضب كثيرًا وهاجم منتقديه الذين شبهوه بالرجال، وشتموه بعبارات نابية، ورد عليهم قائلًا: ( أنا مخنث ولست قحباء).

سليمان البرناوي-الجزائر