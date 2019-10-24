شاهد: تسريب فيديو اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من يُظهر خلافا بين الفنان المصري أحمد عز وشقيقة الفنانة المصرية زينة، داخل أحد الفنادق خلال عيد الأضحى الماضي.

وأظهر المقطع المصور، والذي سجلته كاميرا الفندق، هجوم شقيقة زينة على أحمد عز أثناء جلوسه مع أحد الأفراد، تبين لاحقا أنه صحفي كان يجري لقاءا معه في الساحل الشمالي.

وكانت المفاجأة الكبرى للمقطع المصور، في دقائقه الأخيرة، والتي كشفت للمرة الأولى عن التوأم زين الدين وعز الدين، ابنيّ زينة.

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وأفاد شهود عيان بأن عز كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه في أحد المقاهي بقرية مراسي في الساحل الشمالي، ثم هاجمته شقيقة الفنانة زينة وتدعى ياسمين قائلة: "أنا كنت حالفه لو شفتك هضربك بالجزمة"، وبالفعل حاولت التعدي عليه، إلا أنه تصدى لها وتطور الأمر إلى شجار بينهما.

ووفق إفادة الشهود، فقد دخلت زينة إلى المقهى، وشاهدت شقيقتها تشتبك مع أحمد عز، فتدخلت في المشاجرة، وحاولت التعدي عليه بالضرب، ولكنه تصدى لها وضربها، فيما تمكن المتواجدون داخل المقهى من الفض بينهم، حتى انصرف كل منهم في طريقة.

يذكر أن محكمة مصرية أصدرت في سبتمبر الماضي، قرارا بقبول الاستئناف المقدم من زينة، ضد أحمد عز، والذي طلبت فيه زيادة مبلغ نفقة توأميها، كما قررت رفض الاستئناف المقدم من عز.