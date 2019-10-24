سبب وفاة علي فوضيل مدير قناة الشروق الجزائرية

أعلنت قناة الشروق الجزائرية، اليوم الخميس، عن وفاة مديرها العام الإعلامي علي فضيل، بعد وعكة صحية أصابته منذ أيام، بفرنسا، خضع على إثرها للعناية الطبية المكثفة.

وقالت القناة إن علي فضيل شكّل علامة فارقة في الإعلام الجزائري، بعد إطلاقه صحيفة يومية واسعة الانتشار وشبكة مواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية، أثارت الجدل على مدار أعوام.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة الشروق الجزائرية، عن اعتقال مديرها العام علي فضيل، بعد إدلائه بتصريحات اتهم فيها "قوى غير دستورية"، بإدارة شؤون الدولة في غياب رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يواجه حينها متاعب صحية.

ولم تحدد القناة وقتها الجهة الأمنية التي اعتقلت فضيل، لكنها أشارت إلى أن ذلك "جاء على خلفية تصريحاته باختطاف ختم رئيس الجمهورية، من طرف قوى غير دستورية“، متهمًة علنًا شقيقه السعيد بوتفليقة بـ”التمكين لشبكات رجال أعمال وسياسيين مشبوهين".

من جهته، أبرق الوزير الأول، نور الدين بدوي برقية تعزية، الى عائلة الإعلامي الراحل، ورئيس مجمع الشروق، علي فضيل، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، وأسرة مجمع الشروق على وجه الخصوص.