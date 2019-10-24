تراند اليوم : طليقة خالد يوسف ومطلب ضد محمد رمضان

قالت المذيعة المصرية ياسمين الخطيب، وطليقة المخرج المصري خالد يوسف إن نقابة الفنانيين في مصر رفضت إعطاء الفنان حمو بيكا تصريحًا بالغناء، الأمر الذي استفزها وطالبت بمنع الفنان المصري محمد رمضان من الغناء أيضًا لأنه كما حمو يؤدي الغناء الشعبي.

وقالت موجهة حديثها إلى النقابة “أغاني المهرجانات فن شعبي يُعبر عن هموم وأحلام طبقة قوامها السواد الأعظم من الشعب المصري، المهرجانات فن الغلابة، وليس من حق أحد أن يفرض عليهم ما يسمعوه ويحرمهم مما اختاروه، بحجة إفساد الذوق العام!”.

وتابعت: “قرار منع الحفلات، إذا كانت أسبابه أمنية، فعلى المسؤولين أن يمنعوا حفلات ​محمد رمضان​ أيضًا، لأنها تجتذب نفس الجمهور، ‏وبعدين تعالى هنا.. مين فينا مابيسمعش مافيش صاحب يتصاحب ولا تبقى معدية ولا.. ولا..؟! ده عبد العزيز محمود اللي غنى من ألحان السنباطي، له أغنية اسمها “يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا”! قال ذوق عام قال.. ده انتو فيكو العبر..”