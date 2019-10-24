حفل خطوبة نجاح المساعيد يشعل مواقع التواصل

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، خلال يومين صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه رقص الإعلامية الأردنية نجاح المساعيد أثناء حفل عقد قرآنها على أردني، ذلك وسط أجواء عائلية.

وظهر في الفيديو المسرب، رقص الإعلامية نجاح المساعيد برفقة خطيبها عامر الموالي والذي يعمل ضابط شرطة وهو أحد اقاربها، تم عقد قرانهما وإقامة حفلة عائلية داخل منزلها، لكن دون الإفصاح عن خطوبتهما عبر حساباتهم الشخصية.

وكانت نجاح ترتدي فستان باللون الفضي بأكمام طويلة، وعامر يرتدي قميصاًً باللون الأزرق، ويرقصون على أنغام أغنية خليجية، بدا على ملامحهم الفرح والسعادة، شاركتهم بالرقص والدته، وفقاً لموقع ليالينا.

يشار الى أن نجاح المساعيد، شاعرة وإعلامية أردنية إماراتية، عام 2006 تزوجت من رجل الأعمال الليبي" وليد السيد" وهو ابن عم معمر القذافي انجبت منه ولدين "جاسر" و"سلوان" وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية لكنها انفصلت عام 2018.