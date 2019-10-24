شاهد: نجمة "ذا فويس" تنزع حجابها وتثير السخط بين جمهورها

نزعت نجمة "ذا فويس" السورية بتول حجابها الذي ظهرت فيه أثناء غنائها على المسرح ما أثار الجدل والسخط بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وقد نشرت النجمة عددا من صورها على مواقع التواصل الاجتماعي لها بدون حجاب واتضح أن البعض منها تم نشره عبر حسابها الشخصي على إنستغرام منذ شهر يونيو الماضي .

وقالت بتول في أحد التصريحات الصحفية أن هذا القرار لم يغير شئ بشخصيتها وأشارت إلى أن الحجاب والفن لا يلتقيان وأنه يسير عكس التيار .

فقالت: “موضوع الحجاب بالفن ما رح يمشي .. ورح كون عكس التيار ” .

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وعن الانتقادات التي تعرضت له بعد خلعها للحجاب قالت إنها لا تلوم على المنتقدين وأن تخليها عن غطاء الرأس شكل صدمة مضيفة أنهم سيعتادون هذا بعد ذلك وفقاً لصحيفة القدس العربي.

وقالت : ” أنا لا ألوم المجتمع على هذا الشيء وهي صدمة للجميع لكن مع الوقت سيتغير كل شيء ” .