شاهد: تركي آل الشيخ في دائرة الجدل مجدداً بسبب إهانة مصوره

أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية استياءً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إهانته مصوراً أمام الناس.

وتداول ناشطون فيديو يظهر آل الشيخ وهو يوبّخ مصورا لمطالبته بالابتعاد عن موقفه، خلال فعاليات "موسم الرياض".

وقال آل الشيخ مخاطبا المصور: "أهبل إنت؟ ورا ما تذلف؟"، أي لماذا لا تنصرف.

وأوضح ناشطون أن آل الشيخ يخاطب الجميع بفوقية، وبتجرد من الذوق، والاحترام، مستغلا المكانة التي منحت له في السلطة بأسوأ صورة، على حد قولهم وفقاً لعربي 21.

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وأطلق ناشطون حملة تضامنية مع المصور، الذي وبالرغم من توبيخ آل الشيخ له، أجابه بعبارة "أبشر".

ويتهم مغردون تركي آل الشيخ بشكل غير مباشر بالفساد، وأن قربه من ولي العهد محمد بن سلمان، هو الذي مكّنه ماليا وإداريا.

وكان تركي آل الشيخ أثار سخطا واسعا منذ تعيينه رئيسا للهيئة العامة للرياضة قبل نحو عامين، ليواصل إثارة الجدل عند نقله إلى هيئة الترفيه.