كم عمر نجاح المساعيد وهل تزوجت من جديد ؟

تزوجت الشاعرة نجاح المساعيد، من شخص يُدعى عامر ركاد السردي، وسط تبريكات من متابعيها وجمهورها، وانتقادات لها أيضًا لملاحظتهم علامات التقدم في العمر على نجاح أكثر من زوجها.

وحيث الشاعرة المساعيد أكبر سنًا من زوجها، وذلك بعد بلوغها عامها الـ42 الأسبوع الماضي، بينما ظهر زوجها الجديد أصغر منها شيء ما، بينما بارك عدد كبير من متابعيها الزيجة دون انتقاد.

وكانت نجاح المساعيد زوجة رجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم معمر القذافي، وأنجبت منه ولدين جاسر وسلوان، وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية، لكنها أقدمت على الطلاق منه بسبب خلافات شخصية وعاشت فترة عزلة بعد الطلاق.

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وفي وقت سابق، كشفت نجاح المساعيد، خلال حديثها في لقاء تلفزيوني، عن جوانب خفية في حياة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي حيث أكدت معرفتها للقذافي عن قرب، كاشفة جانبا من حياته الشخصية البسيطة.

وقالت نجاح المساعيد: "عايشت هذا الإنسان "معمر القذافي" وجها لوجه، وبساطته ممكن أن تكون هي السبب في حدوث الثورة الليبية".

وتابعت المساعيد: "يكفي أنه في عهد القذافي لم تجد ليبي واحدا يبحث عن وظيفة خارج ليبيا، والآن حتى الناس اللي ثارت عليه ندمت رغبة في الرجوع للأمن والأمان اللذان كان في عهده".