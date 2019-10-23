من هو الفنان محمد اللوز مؤسس فرقة تكادة - ويكيبيديا

توفي اليوم الأربعاء، الفنان المغربي محمد اللوز، أحد مؤسسي فرقة ”تكادة“، عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان البنكرياس والسكري.

ويعتبر اللوز مغنيًا وعازفًا على الآلات الإيقاعية لا سيما الطعريجة، وفاز مع المجموعة بالمرتبة الثالثة في مهرجان الإيقاع الدولي في الهند العام 1987.

وتحظى مجموعة ”تكادة“ بجمهور واسع في المغرب منذ تأسيسها العام 1972، الذي انفصل عنها في مطلع التسعينيات بسبب خلاف مع باقي الأعضاء، وأسس فرقة خاصة به سماها ”تكادة اللوز“.

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وكان اللوز متعدد المواهب، إلى جانب العزف والغناء، حيث شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات، كما أعد مجموعة من الأعمال التلفزيونية.

وأبرز أعماله مسرحية "شرح ملح" مع فرقة "مسرح الحي" التي كانت تضم أبرز نجوم الكوميديا في المغرب، ومسرحية ”الحيحة نوفو موديل“ مع فرقة الفنان القدير ميلود الحبشي“.

ووقف اللوز على الخشبة أيضًا أمام وزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران، إلى جانب مشاركته في مجموعة من الأعمال التلفزيونية، كـ سلسلة ”أمي اهنية“ و“دار الخواتات“.