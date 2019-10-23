من هو وليد السيد القذافي وهذه علاقته بالشاعرة نجاح المساعيد

من هو وليد السيد القذافي - عقدت الشاعرة نجاح المساعيد قرانها على شخص يُدعى عامر ركاد السردي، وسط تبريكات من متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل، وانتقادات لها أيضًا لملاحظتهم علامات التقدم في العمر على نجاح أكثر من زوجها.

وبدت المساعيد أكبر سنًا من زوجها، وذلك بعد بلوغها عامها الـ42 الأسبوع الماضي، بينما ظهر زوجها الجديد أصغر منها شيء ما، بينما بارك عدد كبير من متابعيها الزيجة دون انتقاد.

نجاح المساعيد زوجة رجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم معمر القذافي، وأنجبت منه ولدين جاسر وسلوان، وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية، لكنها أقدمت على الطلاق منه بسبب خلافات شخصية وعاشت فترة عزلة بعد الطلاق.

وتعد الشاعرة نجاح المساعيد تعد من الأسماء الشعرية المميزة، والتي فرضت نفسها على الساحة من خلال قصائدها، وكان لها العديد من البرامج الشعرية في عدد من القنوات والإذاعات الخليجية، وذلك قبل انقطاعها في 2006.

ومن برامج المساعيد، نغم القوافي، وخيمة فبراير، وخيمة أبها، ونسايم ليل، وغيرها، وقد عادت منذ شهور بإطلالة جديدة عبر برنامج دانات، وغيرها الكثير.