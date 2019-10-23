شاهد سناب : حقيقة زواج نجاح المساعيد من عامر الموالي السردي

انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر زواج الشاعرة نجاح المساعيد، خلال حفل عقد قرانها على شخص يُدعى عامر ركاد السردي.

وأعقب هذا الخبر تبريكات من متابعيها وجمهورها، وانتقادات لها أيضًا لملاحظتهم علامات التقدم في العمر على نجاح أكثر من زوجها.

وأظهر الفيديو، وصلة رقص وغزل بين الزوجين، اللذين فضلا إقامة عقد قرانهما في منزل شخصي، مقتصرين على الأهل وبعض الأصدقاء فقط، الذين شاركوهما الرقص في نهاية الفيديو.

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وتعجب الجمهور بأن نجاح لم تقم بنشر أي شيء عن تلك الزيجة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تؤكد أو تنفي صحة ما يتم تداوله عنها، وسط تساؤلات كثيرة أبرزها هل تزوّجت نجاح المساعيد أم أنها مجرد شائعة؟.

نجاح المساعيد هي زوجة سابقة لرجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم معمر القذافي، وأنجبت منه ولدين جاسر وسلوان، وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية، لكنها أقدمت على الطلاق منه بسبب خلافات شخصية وعاشت فترة عزلة بعد الطلاق.

يذكر أن الشاعرة نجاح المساعيد تعد من الأسماء الشعرية المميزة، والتي فرضت نفسها على الساحة من خلال قصائدها، وكان لها العديد من البرامج الشعرية في عدد من القنوات والإذاعات الخليجية، وذلك قبل انقطاعها في 2006.