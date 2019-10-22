السودان: تفاصيل وفاة وليد النقر في مشافي الإمارات

أكدت مصادر اعلامية، اليوم الثلاثاء، وفاة الناشط الاجتماعي والسياسي في السودان وليد النقر، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان الخبيث.

ونعى مئات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، النقر ووضعوا صور ”المحارب“ على صدر صفحاتهم المسودة بغياب الرجل الذي صمد طويلًا.

وقاوم وليد النقر المرض لسنوات طويلة؛ وزرع روح الأمل في مرضى السرطان، عبر مواساة المصابين لأجل مواجهته، فالمعروف أن السرطان يُجابه بالشجاعة قبل الحقن ”الكيماوي“.

وقالت إحدى الحركات الشبابية عبر منصتها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“وليد كان أستاذًا ومعلمًا لنا وغرس بذوره وعلمنا معاني الحرية وحقوق الإنسان، مدافعًا عن الناس وداعمًا للأصدقاء، وعلمنا معنى الشجاعة والصمود حتى لحظات الوجود الأخيرة“.

وخاض وليد النقر معركته مع المرض لمدة 5 سنوات وقفت إلى جانبه فيها زوجته ورفيقته ”يسرا عكاشة“ ببسالة، متسلحًا بالمعرفة والإيمان الكامل، يخرج من جلسة العلاج القاسية ليكتب يوميات المحارب الملهم.