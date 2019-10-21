كركوك : اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية 2019

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم، اليوم الاثنين، اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2019 في كافة المحافظات وتحديدا محافظة كركوك، تزامنا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2019 اضغط هنــــا

في سياق آخر، أعلنت وزيرة التربية سها العلي بك عن ورود سلامة الموقف الأمني لـ 435 من موظفي تعيينات وزارة التربية وضمن الوجبة "45" موضحة أنها "متابعة لهذا الملف بشكل شخصي لغاية استكمال كافة الأسماء وضمان الحصول على مستحقاتهم كاملة .

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وبينت أن الوزارة ستتابع بشكل مباشر وفي تواصل مستمر مع الجهات المعنية من اجل انجاز سلامة الموقف لجميع منتسبي تربية نينوى وسيتم التواصل خلال الأيام المقبلة من أجل حسم الملف وورود أسماء من لم تنجز تصاريحهم لتأمين حقوق الكوادر.

وأكدت ان وزارة التربية الاتحادية وضعت خطة وخارطة طريق ستعمل عليها من أجل النهوض بالواقع التربوي وأنها تعمل كفريق واحد مع وزارة التربية في الإقليم .

واضافت الوزيرة ان سعيد قدم لمعالي الوزير التبريكات بمناسبة تسنمها الوزارة ، مؤكداً أن تربية الاقليم ستعمل جنباً الى جنب مع التربية الاتحادية فيما يتعلق بالطلبة النازحين والأمور المتعلقة بين الاقليم والمركز.