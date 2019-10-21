الفنانة أصالة نصري ترد على خبر طلاقها

بعد تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي خلال اليوميين الماضيين أنباء تفيد بانفصال الفنانة السورية أصالة من زوجها المخرج الفلسطيني طارق العريان، وخرجت عبر حسابها توضح حقيقة الاشاعات.

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام صورةً لها برفقة زوجها طارق وعلقت قائلةً:" لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر".

وتابعت في تغريدتها:" ارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري."

وتفاعل المتابعين مع تغريدتها وجاءت من أبرز التعليقات " الله يحفظكم لبعض ويديم العشرة الطيبة" "عنجد الاشاعات ما ترحم وانا اللي مقهورة يا عمري صولة ويا حياتي صولك"، ويظهر أن اصالة ما زالت تحتفظ بصورهما سوياً عبر حسابها الشخصي، وفقاً لموقع في الفن.

يذكر أن اصالة لديها شام وخالد من زوجها الأول وانفصلا عام 2005، وتزوجت من المخرج الفلسطيني طارق العريان وأنجبت منه توأم هما أدم وعلي عام 2011.