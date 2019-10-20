شاهد: فضيحة موده الادهم تثير جدلا واسعا في مصر

طرحت شركة الإنتاج "ليديا للإنتاج الفني"، فيديو كليب لأغنية المطرب الشاب أحمد حليم برفقة الشابة موده الادهم، حيث تحمل عنوان "فين وفين"، وسرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل بإسم "فضيحة موده الادهم"، دون معرفة السبب.

وتعاون حليم، مع شركة الإنتاج وأبرز صناع الأغاني في مصر والوطن العربي، حيث كتب كلماتها الشاعر هشام صادق، ومن تمثيل موده الادهم، وقام بتلحينها الملحن محمد النادي، وتوزيع وميكس يحيي يوسف، وماستر أمير محروس.

وظهرت في الفيديو كليب مع المطرب أحمد حليم، كموديل الإنفلونسر الشهيرة مودة الأدهم، وهو من إخراج تامر سليم، ومنتج فني حسين أمين، قبل أن تسارع مواقع التواصل لتطلق عليه "فضيحة موده الادهم".

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وفي وقت سابق، قالت مودة فتحى، إنها اتخذت قرار الرحيل عن مسكن عائلتها والتواجد فى منزل بمفردها من أجل الاستقلال بحياتها، وهذا الأمر جعلها تتحمل مسئولية نفسها، كما أنها تلجأ لأسرتها فى أضيق الحدود، مشددة على أن أسرتها كانت ترفض قرارها فى البداية ثم اقتنعوا به فيما بعد.

يذكر أنه من أخر أعمال أحمد، فيديو كليب لأغنية "حبيت وخلاص" من إخراج تامر سليم، وإنتاج "غاليديا للإنتاج الفني" والأغنية من كلمات علاء سليمان، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم، ماستر امير محروس، وقد تم طرحها منذ شهرين.

وللفنان المصري أعمال أخرى برفقة موده الادهم، أبرزهم "محبتش اللي حبتني"، حيث تجاوز الفيديو كليب المليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".