شاهد: كيف شارك أبناء عاصي الحلاني في مظاهرات لبنان

تداول منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقاطع فيديو يظهر فيها أولاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أثناء مشاركتهم في مظاهرات لبنان وهم يتفاعلون مع المشاركين السلميين ويرقصون على أنغام الدبكة الشعبية اللبنانية.

ونشر الوليد الحلاني نجل الفنان اللبناني عاصي عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام مقطع فيديو يظهر فيه تفاعله مع المتظاهرين وعلق قائلاً:" ما بحس في شعب سلمي وشعب أحلي من الشعب اللبناني اللي بيطالب بحقوقو وبتظاهر بهالطريقة الحلوة والفرحة، بفتخر إني لبناني ورح ضل لآخر نهار بحياتي".

ونشر أيضاً مقطع فيديو يظهر فيه ابنة عاصي ماريتا والوليد ظهرا بملابس كاجوال ويرقصون مع المتظاهرين في احتجاجات لبنان التي خرجت منذ يومين رفضاً للأوضاع المعيشية والاقتصادية، على أغنية والدهما "بيكفي إنّك لبناني".

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني نشر عبر حسابه الشخصي على منصة التويترـ تغريدة يدعي فيها لبلده لبنان وعلق قائلاً:"اللهم إنك الحافظ فأحفظ وطني اللهم إنا نستودعك لبنان وأهله اللهم امين".