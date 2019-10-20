اعتقال مدون سعودي حرض على النقاب بهذا الشكل

اعتقلت السلطات السعودية مدوناً حرض النساء السعوديات على حرق نقابهن والتخلص منه بشكل نهائي وجماعي خلال تدوينات على حسابه في موقع "تويتر" وقامت بإجراء التحقيقات معه.

وأثار المغرد السعودي المدعو عبد الرحمن الصبيحي، الذي يزعم أنه دكتور وأخصائي نفسي إرشادي، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن دعا نساء المملكة المنقبات للتجمع في مكان ترفيهي شهير بمدينة الرياض، بهدف حرق النقاب في ما يشبه الحملة الرافضة لارتدائه.

وأوضحت النيابة، في بيانها، أن “ما قام به هذا الشخص، يُعد موجبا للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”.

Advertisements

وحذف الصبيحي تغريدته بعد الجدل الذي أعقبها، وقال إن حسابه في “تويتر” تعرض للاختراق، حيثُ كتب “ملاحظة حول تغريدة الحجاب: ما حصل هو اختراق لحسابي وكنت وقتها نائما، وبعد استيقاظي عملت على استعادته وحذفها، صحيح أني ممن لا يرى حرجا في كشف الوجه لكن لست معني بغير محارمي” وفقاً لصحيفة القدس العربي.

وعلى الرغم من تحوّل المملكة السعودية لوجهة رئيسية لفناني العالم ونجومه، إلا أنها تقول على الدوام، إنها متمسكة بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد بالتزامن مع انفتاح ثقافي واجتماعي غير مسبوق، بينما لا تغيب الفعاليات الفنية والترفيهية عن مدن المملكة مع إقبال كبير من السكان ومن الجنسين لحضورها.