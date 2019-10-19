تفاصيل وفاة صالح الابيض في مستشفى تونسي

أعلنت وسائل اعلام تونسية، وفاة نجم الكوميديا الفنان صالح الأبيض، مساء السبت، بأحد المستشفيات بجمهورية تونس بعد معاناة مع المرض، حيث نعى الفنان كوكبة من نجوم الشاشة العربية.

وقال أحد أفراد عائلة الفنان صالح الأبيض، في تصريحات صحفية إن جثمان الفقيد سينقل غدًا الأحد إلى مدينة بنغازي ليوارى الثرى بمثواه الأخير، بعد مسيرة حافلة من العطاء في المجال الفني.

وقدم صالح الأبيض في الآونة الأخيرة العديد من الأعمال الرائعة مثل أبيض شو، والمعنقر، والطايح مرفوع، والمسرحية الشهيرة كوشة يا كوشة، والطيب درويش، والعديد من الأعمال التي يحب الكثير من الليبيين مشاهدتها بشكل مستمر.