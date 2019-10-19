مشاهدة برنامج ذا فويس 2019 بث مباشر على قناة mbc

موعدكم اليوم السبت مع بث مباشر للحلقة الخامسة من برنامج المواهب العربية ذا فويس 2019 في موسمه الخامس، وبلجنة تحكيم جديدة، بنجومها راغب علامة، سميرة سعيد، محمد حماقي، والفنانة الامارتية أحلام. الحلقة كاملة اضغط هنـــا

في سياق متصل، انتقدت فنانة مغربية لجنة التحكيم في برنامج "ذا فويس"، وبالتحديد النجمة سميرة سعيد؛ بسبب مشاركتها في برنامج المواهب، من دون ان تتمكن من تجاوز مرحلة "الصوت وبس".

وقالت الفنانة ليلى البراق في بيان اعتزالها عقب الحادثة: "عذرا فأنتم على صواب لقد تأكدت أن مكاني لا يوجد في هذا الوسط الفني المليء بالمنافقين الذين يصطادون في المياه العكرة ويدمرون كل ما هو جميل ويزرعون الفتنة في هذا العالم الوهمي".

وأضافت البراق: "نعم إنني اأتي كانت تتمنى أن أكون نجمةً من نجوم الفن والتي آمنت بموهبتي مند البداية ...نعم إنني اعترف بالرغم أنني حاصلة على دكتوراه فإنني ساذجةٌ كطفلة صغيرة ولا أعرف أن ادافع عن حقوقي لكني أحمل في قلبي الكثير من الحب والطيبة وليس في قلبي حقدٌ تجاه أحدٍ ولو ظلمني يوما فإنني أسامحه".

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كما كشفت في برنامج إذاعي أنه فُرض عليها أداء أغنية "وعدي" ل​سميرة سعيد​ التي تعاملت معها كمبتدئة في الفن رغم أنها تعرفها وتعرف عائلتها.

يذكر أن ليلى البراق غالبتها دموعها عدة مرات خلال البرنامج، معربة عن تأثرها بسبب مجموعة من التعليقات التي استهزأت بمشاركتها في برنامج ذا فويس.

نترككم الآن مع مشاهدة الحلقة الخامسة من البرنامج، والتي يتوقع أن تظهر خلالها العديد من المواهب العربية الشيقة، والتي وصفتها لجنة التحكيم في الحلقات الماضية بأنها مواهب استثنائية.