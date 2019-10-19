شاهد: سناب هند القحطاني يشعل مواقع التواصل في السعودية

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدل السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد سناب شات؛ بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات.

وظهرت القحطاني في الفيديو، وهي تقول "ياناس خلاص تعبنا.. المرأة تلبس على كيفها.. مهما لبست المرأة لا يعني أن الرجل يتحرش فيها.. ليس معنى أن تلبس لبس تحبه أن هناك ضوء أخضر للمنحرف والمجنون أن يعتدي عليها ويفعل ما يشاء".

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واعتبرت أن النساء خلقن للزينة و”الميكب آب”، مشيرة إلى أن النساء في كل دول العالم يحضرن المناسبات والحفلات الكبرى بملابس مكشوفة في حين أن الرجل هو الذي يستر كل جسده.

وأكدت أن المرأة تحب التتزين، مضيفة : “كل ما كبرت المناسبة فإن المرأة تلبس لبس سواريه يكشف أجزاء كبيرة من جسدها، في مجتمعنا يحولون المرأة لشيطان ويفرضون عليها الاحتشام”.

وختمت القحطاني حديثها بالقول: "يا عالم في كل دول العالم، المرأة في دول العالم المتقدم تلبس لبس مشخلع ولا أحد يشتهيها في الشارع والجامعة وفي كل مكان".