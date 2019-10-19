وفاة مها الحربي تشعل السعوديين وهذه وصيتها الأخيرة

أعلن أمس الجمعة 18 أكتوبر 2019 في السعودية عن وفاة مها بنت محمد الحربي ، حيث نشر نشطاء في المملكة على تويتر نبأ وفاتها مرفق ببعض من تغريداتها الأخيرة على تويتر وكأنها تتنبأ بوفاتها.

وكتب أحد النشطاء في السعودية على تويتر :" الأخت الفاضلة العابدة مها بنت محمد الحربي توفيت الجمعة وكانت منذ أيام تشعر ان نهايتها قريبة ، فأوصت متابعيها وصية وداع صادقة وهي وصية نابعة من حرصها على الخير وأسأل ان يجعل وصيتها شافعة لها.

وكتبت مها الحربي قبل وفاتها على تويتر :" واعلموا أنكم ستلقون الله وسيسألكم ماذا فعلتم في هذه الأرض التي استخلفكم فيها لعبادته ، ستتغير هذه الدنيا وتتبدل أحوالها وسترون النكوص يتجسد أمامكم وستشعرون بالغربة فأثبتوا وتمسكوا بعرى الإسلام ولا تضعفوا فما دمتم لله ومع الله فهو يتولاكم سبحانه ، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

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كما كتبت مها الحربي قبل وفاتها :" قد يطول الغياب ولعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا فأوصيكم ونفسي ، لا تبادلوا ولا تغيروا فإن العمر قصير وان طالت أعوامه وأقبلوا على الله جدوا في طلب العلم ، اجتهدوا في العبادة ولا تركنوا الى دنيا فانية ولا الى صاحب هوى ، ولا تميلوا عند ضال فتسقطوا في براثن التيه".

وفاة مها الحربي أشعل النشطاء في السعودية حيث انتشر خبر وفاتها كالنار في الهشيم ، حيث تناقل النشطاء ما كتبته الحربي عبر صفحتها الرسمية على تويتر وكأنها شعرت بأن وفاتها بات قريبا.