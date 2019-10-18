نانسي عجرم تعلن موقفها من مظاهرات لبنان

عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن دعمها للشعب اللبناني والمتظاهرين المطالبين بحقوقهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون اللبنانيون.

ونشرت نانسي المتواجدة حاليا في الرياض، تغريدة قالت فيها "كل لحظة وكل تكة قلبي مع بلدي.. نحنا شعب بيستاهل يعيش وحقنا نعيش بكرامة. الله يحمي لبنان".

وفي ذات السياق أعرب فنانون لبنانيون آخرون عن تضامنهم مع المتظاهرين ودعمهم للمطالبة بحقوقهم، حيث غردت الفنانة إليسا قائلة "صار الوقت تا الناس تستعيد شوي من كرامتها".

وأضافت إليسا "عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنو مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة".

Advertisements

وتظاهر الآلاف من اللبنانيين في عدد من المدن احتجاجا على ضرائب أعلنت الحكومة أنها ستفرضها العام القادم.

وانصبت الاحتجاجات على انتقاد إدارة الحكومة، التي يرأسها سعد الحريري، لملف الاقتصاد وأسلوب سعيها لزيادة المدخول القومي في ميزانية عام 2020.

وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأغلقوا بعض الطرق في مختلف أنحاء البلاد، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.