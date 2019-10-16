تردد قناة النيل الازرق السودانية 2019 على نايل سات عربسات

تعتبر قناة النيل الأزرق الجديد من أفضل القنوات الإخبارية التي تتواجد على الساحة في الآونة الأخيرة، وهي من أبرز القنوات التي تنقل آخر المستجدات بالسودان.

وانطلق تردد قناة النيل الأزرق لأول مرة على قمر نايل سات عام 2006، ومن ذلك الحين وهي تعكس الحياة السودانية في كافة الجوانب الحياتية، فهي تجسد كل ما يهتم به بناء الشعب السوداني.

القمر التردد القطبية نايل سات 12687 رأسي عربسات 11350 أفقي

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة بتوقف بث قناة الشروق على مدار النايل سات التى وصلت ديونها المستحقة على القناة 370 ألف دولار؛ بسبب أزمة مالية حادة.

واكدت المصادر ان الشروق التي تعود اكثر من 70%من أسهمها لعضو حزب المؤتمر الوطني جمال الوالي، تعاني ماليا منذ سنوات قبل سقوط النظام، حيث أحجمت شركة شيكان، خدمة التأمين الطبي بعد أن وصلت مديونياته إلى أكثر من مليار جنيه.

وأوضحت أن القناة المنافسة لقناة النيل الازرق، اضطرت لإخلاء إحدى البنايات المستأجرة بسبب المستحقات المالية، مشيرة إلى أن (الشروق) ستكتفي حاليا بالبث على مدار عرب سات فقط وتوقعت ان ينعكس ذلك سلبا على المشاهدة.