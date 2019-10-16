أنغام تنهار على المسرح في إحدى حفلاتها بالسعودية

سقطت المغنية المصرية أنغام مغشياً عليها أثناء غنائها في إحدى حفلاتها بالمملكة العربية السعودية وبدا كأن طارئاً صحياً قد باغتها فجأة وتسبب في إغمائها.

ووفقا لمجلة "زهرة الخليج"، تعرضت أنغام لطارئ صحي، وسقطت على الأرض فاقدة الوعي.

وتمكن أحد المعجبين من الصعود للمسرح عندما كانت أنغام تغني، ووضع على عنقها باقة ورد، متسببا في إثارة خوفها لتفقد وعيها.

وعلقت أنغام كما ورد في عربي 21، على الحادثة بقولها: "بالفعل هناك من أهداني باقة ورد، وهي دليل على المحبة. أنا بخير، والحفل كان رائعا لكن درجة حرارة الجو كانت عالية، لأصاب بهبوط".

وأحيت المطربة المصرية حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89 برفقة المطربين محمد عبدو وتركي عبد الله.