محمد عبده وتركي آل شيخ ينفّذان حدثا ضخما لأول مرة في العالم

تعاقد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ مع الفنان السعودي محمد عبده، لتنفيذ مشروع غنائي ضخم، يقضي بتصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام، دعما للفن السعودي وتطويرا لصناعة الترفيه.

وبهذا التعاقد ، يكون الفنان محمد عبده، هو أول فنان في العالم يُنتج له 100 أغاني بهذه التقنية الحديثة نسبياً، وفقاً لتصريحات معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وأكد آل شيخ، أن هذا ما يستحقه فنان كبير في حجم محمد عبده، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر القادمة ستكون هذه الأغاني متاحة في الأسواق. وفق "روتانا".



ويعود تاريخ هذه التقنية إلى عام 1947 على يد العالم والمهندس البريطاني “دينيس غابور”، والذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1971 لاختراعه التصوير ثلاثي الأبعاد.

ويعتمد الهولوغرام على تقنية تسجل الضوء في جسم ما، ليعطي شكل هذا الجسم، ويظهر كمجسم ثلاثي الأبعاد، عن طريق استخدام أشعة الليزر التي تسقط على الجسم، ومن ثم تنقسم بواسطة مرايا إلى شعاعين متطابقين.

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أحدهما يسقط على الجسم المراد تصويره، وبعض الضوء الساقط على الجسم ينعكس بدوره على وسط التسجيل، فيما يتجه الشعاع الآخر إلى وسط التسجيل مباشرة، دون أي تعارض مع الصورة القادمة من الشعاع المنعكس من الجسم، ويتناسب معها ليعطي صورة في النهاية الهولوغرام.

لا يمكن أن نعتبر الهولوغرام تقنية جديدة بالنسبة للمملكة السعودية، إذ أنه قبل نحو 8 أشهر، ظهرت المطربة الراحلة أم كلثوم على خشبة مسرح مرايا في محافظة العلا، رغم مرور أكثر من 40 عاماً على وفاتها.

وظهرت كوكب الشرق عن طريق تقنية الهولوغرام، وسط فرقة موسيقية كاملة، وحضور جماهيري كبير، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط.